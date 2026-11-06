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    На молочном предприятии в Баку обнаружены заплесневелые и просроченные продукты

    Социальная защита
    • 06 ноября, 2026
    • 16:00
    На молочном предприятии в Баку обнаружены заплесневелые и просроченные продукты

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку на молочном перерабатывающем предприятии в поселке Бакиханов в Сабунчинском районе Баку.

    Как сообщили Report в АПБА, на предприятии были выявлены нарушения технических нормативных актов, санитарных норм и правил в сфере пищевой безопасности.

    Установлено, что предприятие работало незаконно. Его деятельность осуществлялась в неудовлетворительных санитарно-гигиенических и санитарно-технических условиях, без соблюдения принципа технологической последовательности и температурного режима.

    В ходе проверки выяснилось, что информация о составе и месте производства на этикетках продуктов не соответствовала действительности. Также были обнаружены этикетки с товарными знаками различных производителей. На предприятии были обнаружены заплесневелые и просроченные молочные продукты.

    По факту составлен административный протокол, взяты пробы молочных продуктов для лабораторных исследований. Принято решение об уничтожении непригодной для употребления продукции и незаконных этикеток, а деятельность предприятия приостановлена ​​до устранения выявленных недостатков.

    На молочном предприятии в Баку обнаружены заплесневелые и просроченные продукты
    На молочном предприятии в Баку обнаружены заплесневелые и просроченные продукты
    На молочном предприятии в Баку обнаружены заплесневелые и просроченные продукты
    На молочном предприятии в Баку обнаружены заплесневелые и просроченные продукты

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Молочный завод Санитарно-гигиенические нормы
    Фото
    Bakıda istehlaka yararsız süd məhsulları aşkarlanıb
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    44 filmi

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