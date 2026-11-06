Король Бельгии отклонил просьбу премьера об отставке

Король Бельгии Филипп отказался принять отставку премьер-министра страны Барта Де Вевера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт Королевского дворца в соцсети X.

В сообщении отмечается, что после консультаций с председателями пяти партий правящей коалиции король отклонил просьбу премьера об отставке и поручил ему незамедлительно возобновить бюджетные переговоры.

"Король также получил от пяти председателей партий официальные заверения в том, что их политические силы готовы пойти на уступки ради достижения соглашения внутри правительства. Каждый из председателей партий обязался проявить готовность к компромиссу и ответственность для достижения этой цели", - говорится в заявлении.

Во дворце подчеркнули, что Де Вевер доложит королю о ходе переговоров в понедельник, 16 ноября.