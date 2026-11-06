Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Еврокомиссия начала переговоры о режиме бесплатного роуминга с Западными Балканами

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 15:17
    Еврокомиссия начала переговоры о режиме бесплатного роуминга с Западными Балканами

    Европейская комиссия начала переговоры с шестью странами Западных Балкан о присоединении к европейской системе "Roam Like at Home", которая позволяет пользоваться мобильной связью и интернетом в поездках без дополнительных сборов за роуминг.

    Как сообщает европейское бюро Report, это касается Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Косово (автономный регион Сербии - ред.).

    После заключения соглашений и приведения национальных правил в соответствие с законодательством ЕС жители этих стран смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в странах Евросоюза без роуминговых надбавок. Аналогичные условия будут действовать для граждан ЕС при поездках в регион.

    Следующим шагом должно быть утверждение со стороны Совета ЕС.

    Европейский союз (ЕС) Мобильная связь
    European Commission starts negotiations on free-roaming regime with Western Balkans
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