Еврокомиссия начала переговоры о режиме бесплатного роуминга с Западными Балканами

Европейская комиссия начала переговоры с шестью странами Западных Балкан о присоединении к европейской системе "Roam Like at Home", которая позволяет пользоваться мобильной связью и интернетом в поездках без дополнительных сборов за роуминг.

Как сообщает европейское бюро Report, это касается Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Косово (автономный регион Сербии - ред.).

После заключения соглашений и приведения национальных правил в соответствие с законодательством ЕС жители этих стран смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в странах Евросоюза без роуминговых надбавок. Аналогичные условия будут действовать для граждан ЕС при поездках в регион.

Следующим шагом должно быть утверждение со стороны Совета ЕС.