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    Глава ФРБ Нью-Йорка призвал вернуть инфляцию в США к 2%

    Экономика
    • 06 ноября, 2026
    • 15:29
    Глава ФРБ Нью-Йорка призвал вернуть инфляцию в США к 2%

    Инфляция в США остается слишком высокой и должна быть возвращена к целевому уровню 2%, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал на конференции Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте.

    "Инфляция, безусловно, слишком высокая. Она остается такой слишком долго. Крайне важно своевременно и устойчиво вернуть ее к нашей цели в 2%", - подчеркнул Уильямс.

    При этом он отметил устойчивость экономического роста и стабильность рынка труда США, несмотря на последовательные потрясения. По его словам, инфляционные ожидания пока остаются устойчивыми, а темпы роста зарплат соответствуют цели в 2%.

    Уильямс подчеркнул, что Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо следить за направлением инфляции и не допустить, чтобы нынешние потрясения привели к более широкому или продолжительному росту цен.

    По данным Reuters, финансовые рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре более чем на 50%, а повышение к марту полностью заложено в рыночные ожидания.

    Федеральная резервная система (ФРС) Европейский центральный банк (ЕЦБ)
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