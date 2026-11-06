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    Азербайджан готов поддержать запуск рейсов China Eastern Airlines между Шанхаем и Баку

    Туризм
    • 06 ноября, 2026
    • 15:48
    Азербайджан готов поддержать запуск рейсов China Eastern Airlines между Шанхаем и Баку

    Государственное агентство по туризму Азербайджана и China Eastern Airlines обсудили запуск прямых рейсов между Шанхаем и Баку, расширение воздушного сообщения и увеличение взаимного туристического потока.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, переговоры состоялись сегодня в Шанхае на встрече председателя агентства Фуада Нагиева с председателем China Eastern Airlines Ван Чжицином.

    Во встрече также приняли участие директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и его заместитель Рашад Алиев.

    Фуад Нагиев отметил, что всестороннее стратегическое партнерство и высокий уровень отношений между Азербайджаном и Китаем создают благоприятную основу для развития туристического сотрудничества.

    По его словам, Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана.

    Нагиев заявил о готовности Государственного агентства по туризму поддержать запуск рейсов China Eastern Airlines в Азербайджан.

    Ван Чжицин отметил, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном создает прочную основу для двустороннего сотрудничества в гражданской авиации и туризме.

    Глава China Eastern Airlines подчеркнул, что прямые рейсы между Шанхаем и Баку обладают значительным рыночным потенциалом и хорошими перспективами развития. Компания заинтересована в совместном развитии туристических связей и увеличении пассажирских авиаперевозок между двумя странами.

    В настоящее время AZAL выполняет прямые рейсы между Баку и Пекином три раза в неделю. China Southern Airlines летает по маршруту Баку - Урумчи пять раз в неделю.

    Государственное агентство по туризму Азербайджана ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL)
    Azərbaycan və Çin hava əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan, China discuss expanding air connectivity
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