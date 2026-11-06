Азербайджан готов поддержать запуск рейсов China Eastern Airlines между Шанхаем и Баку

Государственное агентство по туризму Азербайджана и China Eastern Airlines обсудили запуск прямых рейсов между Шанхаем и Баку, расширение воздушного сообщения и увеличение взаимного туристического потока.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, переговоры состоялись сегодня в Шанхае на встрече председателя агентства Фуада Нагиева с председателем China Eastern Airlines Ван Чжицином.

Во встрече также приняли участие директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид и его заместитель Рашад Алиев.

Фуад Нагиев отметил, что всестороннее стратегическое партнерство и высокий уровень отношений между Азербайджаном и Китаем создают благоприятную основу для развития туристического сотрудничества.

По его словам, Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана.

Нагиев заявил о готовности Государственного агентства по туризму поддержать запуск рейсов China Eastern Airlines в Азербайджан.

Ван Чжицин отметил, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном создает прочную основу для двустороннего сотрудничества в гражданской авиации и туризме.

Глава China Eastern Airlines подчеркнул, что прямые рейсы между Шанхаем и Баку обладают значительным рыночным потенциалом и хорошими перспективами развития. Компания заинтересована в совместном развитии туристических связей и увеличении пассажирских авиаперевозок между двумя странами.

В настоящее время AZAL выполняет прямые рейсы между Баку и Пекином три раза в неделю. China Southern Airlines летает по маршруту Баку - Урумчи пять раз в неделю.