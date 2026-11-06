В клавиатуре iPhone обнаружили ограничения на подсказки для ряда слов и выражений

Клавиатура iPhone ограничивает автодополнение и непрерывный ввод (Swype-метод) для ряда слов и выражений, включая политические формулировки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимое исследование Дерика Кауффмана, , основателя стартапа Blacklight.

По его оценке, обнаруженный в iOS многоязычный список содержит около 100 тыс. слов и выражений. Большинство связано с нецензурной лексикой, оскорблениями, наркотиками, сексом и насилием. В перечень также входят "диктатор Трамп", "сонный Джо", "независимость Тибета" и "объединенная Ирландия".

Пользователи могут набирать эти выражения вручную, однако клавиатура в большинстве случаев не предлагает их в подсказках или подставляет другие слова при вводе свайпами.

Apple не прокомментировала размер и состав перечня. Компания заявила, что клавиатура настроена на исключение неуместных или оскорбительных подсказок, а пользователи могут самостоятельно вводить любые слова и отклонять предлагаемые варианты.