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    В клавиатуре iPhone обнаружили ограничения на подсказки для ряда слов и выражений

    ИКТ
    • 06 ноября, 2026
    • 15:25
    В клавиатуре iPhone обнаружили ограничения на подсказки для ряда слов и выражений

    Клавиатура iPhone ограничивает автодополнение и непрерывный ввод (Swype-метод) для ряда слов и выражений, включая политические формулировки.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимое исследование Дерика Кауффмана, , основателя стартапа Blacklight.

    По его оценке, обнаруженный в iOS многоязычный список содержит около 100 тыс. слов и выражений. Большинство связано с нецензурной лексикой, оскорблениями, наркотиками, сексом и насилием. В перечень также входят "диктатор Трамп", "сонный Джо", "независимость Тибета" и "объединенная Ирландия".

    Пользователи могут набирать эти выражения вручную, однако клавиатура в большинстве случаев не предлагает их в подсказках или подставляет другие слова при вводе свайпами.

    Apple не прокомментировала размер и состав перечня. Компания заявила, что клавиатура настроена на исключение неуместных или оскорбительных подсказок, а пользователи могут самостоятельно вводить любые слова и отклонять предлагаемые варианты.

    iPhone Корпорация Apple
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