Главы МИД Ирана и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе
Другие страны
- 06 ноября, 2026
- 15:46
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и вице-премьер, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию в регионе.
Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.
В ходе разговора стороны рассмотрели последние региональные события. Абдулла бин Заид подчеркнул важность снижения напряженности и продвижения дипломатических усилий для укрепления безопасности и стабильности в регионе.
İran və BƏƏ xarici işlər nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər
Iranian, UAE FMs discuss regional situation
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