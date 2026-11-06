Главы МИД Ирана и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и вице-премьер, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

В ходе разговора стороны рассмотрели последние региональные события. Абдулла бин Заид подчеркнул важность снижения напряженности и продвижения дипломатических усилий для укрепления безопасности и стабильности в регионе.