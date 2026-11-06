Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Главы МИД Ирана и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 15:46
    Главы МИД Ирана и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и вице-премьер, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию в регионе.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

    В ходе разговора стороны рассмотрели последние региональные события. Абдулла бин Заид подчеркнул важность снижения напряженности и продвижения дипломатических усилий для укрепления безопасности и стабильности в регионе.

    Абдулла бин Заид Аль Нахайян Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Исламская Республика Иран
    İran və BƏƏ xarici işlər nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Iranian, UAE FMs discuss regional situation
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