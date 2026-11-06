İran və BƏƏ xarici işlər nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2026
- 15:52
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İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan telefonla regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatında bildirilib.
Söhbət zamanı tərəflər son regional hadisələri nəzərdən keçiriblər.
Abdullah bin Zayed regionda təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün gərginliyin azaldılmasının və diplomatik səylərin irəlilədilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
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