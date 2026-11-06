Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 7,5%

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 15:54
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 7,5%

    Число активных налогоплательщиков в Азербайджане с начала года выросло на 5,4%, достигнув 905 579 человек на 1 ноября.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Число активных плательщиков НДС в стране в январе-октябре выросло на 7,5% и составило 62 779.

    На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 6,8 % и составило 248 695.

    Налогоплательщики Государственная налоговая служба Азербайджана
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb
    44 filmi
    44 filmi

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