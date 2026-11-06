В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 7,5%
Бизнес
- 06 ноября, 2026
- 15:54
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Число активных налогоплательщиков в Азербайджане с начала года выросло на 5,4%, достигнув 905 579 человек на 1 ноября.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Число активных плательщиков НДС в стране в январе-октябре выросло на 7,5% и составило 62 779.
На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 6,8 % и составило 248 695.
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