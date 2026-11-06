В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 7,5%

Число активных налогоплательщиков в Азербайджане с начала года выросло на 5,4%, достигнув 905 579 человек на 1 ноября.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Число активных плательщиков НДС в стране в январе-октябре выросло на 7,5% и составило 62 779.

На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 6,8 % и составило 248 695.