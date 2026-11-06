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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 06 noyabr, 2026
    • 15:38
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb

    Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 5,4 % artaraq 905 579 təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Yanvar-oktyabr aylarında ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7,5 % artaraq 62 779 olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 6,8 % artımla 248 695 təşkil edib.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 7,5%
    44 filmi
    44 filmi

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