Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 06 noyabr, 2026
- 15:38
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Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 5,4 % artaraq 905 579 təşkil edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Yanvar-oktyabr aylarında ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7,5 % artaraq 62 779 olub.
Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 6,8 % artımla 248 695 təşkil edib.
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