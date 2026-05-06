Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE
Другие страны
- 06 мая, 2026
- 06:19
Президент США Дональд Трамп вновь предложил изменить название Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на NICE.
Как передает Report, соответствующее предложение он опубликовал в соцсети Truth Social, сопроводив его изображением с орлом и новой расшифровкой аббревиатуры.
Трамп предложил вариант названия "National Immigration and Customs Enforcement" (Национальная служба иммиграционного и таможенного контроля), аббревиатура которого образует слово NICE, которое в переводе с английского означает "милый".
Последние новости
08:29
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:18
США поэтапно закроют генконсульство в ПешавареДругие страны
07:51
Папа Римский Лев XIV ответил на критику Дональда ТрампаРелигия
07:24
Глава МИД Кубы обвинил США в давлении на поставщиков нефтиДругие страны
07:10
В Азербайджане начинается прием детей в первый классНаука и образование
06:46
Politico: Во Франции раскритиковали назначение Мулена на пост главы ЦБДругие страны
06:19
Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICEДругие страны
05:53
Военные США возобновили подготовку в условиях джунглей в ПанамеДругие страны
05:25