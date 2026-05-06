Трамп предложил переименовать миграционную службу ICE в NICE

Президент США Дональд Трамп вновь предложил изменить название Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) на NICE.

Как передает Report, соответствующее предложение он опубликовал в соцсети Truth Social, сопроводив его изображением с орлом и новой расшифровкой аббревиатуры.

Трамп предложил вариант названия "National Immigration and Customs Enforcement" (Национальная служба иммиграционного и таможенного контроля), аббревиатура которого образует слово NICE, которое в переводе с английского означает "милый".