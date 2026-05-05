Скончался врач, пострадавший при взрыве в Национальном центре онкологии

Скончался врач-радиолог Асиф Насирли, получивший ранения в результате взрыва в Национальном центре онкологии.

Как передает Report, об этом сообщается на страницах Министерства здравоохранения в социальных сетях.

Напомним, что 30 апреля около 14:00 в Национальном центре онкологии произошел взрыв. По данным Генпрокуратуры, самодельное взрывное устройство в радиологическом отделении привел в действие пациент Мубариз Алиев (1988 г.р.). По версии следствия, его действия были направлены на умышленное убийство врача-радиолога Акифа Насирли.

В результате взрыва М. Алиев скончался на месте происшествия, а А.Насирли получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.