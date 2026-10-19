В ходе протестов в Милане задержаны 160 демонстрантов
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 03:39
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Правоохранители задержали 160 человек в ходе продолжающихся несколько дней беспорядков в Милане.
Как передает Report, об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на департамент охраны общественного порядка.
По его информации, около 80% задержанных составляют несовершеннолетние.
Беспорядки в Милане продолжаются третий день на волне студенческих манифестаций, протестов против роста стоимости жизни, удорожания топлива. По данным властей, более 140 стражей порядка пострадали. Премьер-министр Джорджа Мелони созвала на понедельник экстренное совещание руководителей служб охраны порядка и МВД.
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