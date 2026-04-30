Генпрокуратура обнародовала детали взрыва в онконцентре: пациент пытался убить врача и погиб

Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала детали взрыва, произошедшего сегодня в Национальном онкологическом центре в Баку: самодельное взрывное устройство в радиологическом отделении привел в действие пациент, впоследствии погибший на месте.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, врач Акиф Насиров, на которого, по предварительным данным, было совершено покушение, находится в тяжелом состоянии.

Согласно информации, пациент Мубариз Алиев (1988 г.р.), состоявший на учете как онкологический больной, пронес в медучреждение самодельное взрывное устройство и привел его в действие. По версии следствия, его действия были направлены на умышленное убийство врача.

В результате взрыва сам Алиев скончался на месте, а Насиров получил тяжелые телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжелое, лечение продолжается.

"Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства, назначена экспертиза. Группа ведет необходимые процессуальные действия", - отметили в Генпрокуратуре.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и 228.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время продолжается предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего и источник получения взрывного устройства.