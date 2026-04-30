    • 30 апреля, 2026
    • 19:45
    Генпрокуратура обнародовала детали взрыва в онконцентре: пациент пытался убить врача и погиб

    Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала детали взрыва, произошедшего сегодня в Национальном онкологическом центре в Баку: самодельное взрывное устройство в радиологическом отделении привел в действие пациент, впоследствии погибший на месте.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства, врач Акиф Насиров, на которого, по предварительным данным, было совершено покушение, находится в тяжелом состоянии.

    Согласно информации, пациент Мубариз Алиев (1988 г.р.), состоявший на учете как онкологический больной, пронес в медучреждение самодельное взрывное устройство и привел его в действие. По версии следствия, его действия были направлены на умышленное убийство врача.

    В результате взрыва сам Алиев скончался на месте, а Насиров получил тяжелые телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжелое, лечение продолжается.

    "Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства, назначена экспертиза. Группа ведет необходимые процессуальные действия", - отметили в Генпрокуратуре.

    По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) и 228.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса Азербайджана.

    В настоящее время продолжается предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего и источник получения взрывного устройства.

    01:23

    ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан

    00:59

    Трамп допустил сокращение военного присутствия США в Европе

    00:26

    Вучич заявил, что после Азербайджана самой важной поездкой в ​​его карьере станет поездка в Китай

    00:04

    Инфантино заявил о высоком спросе на билеты на ЧМ-2026

    23:48

    Трамп: США отменяют пошлины на шотландский виски

    23:30

    Трамп поддержал кандидатуру Аль-Заиди на должность премьера Ирака

    23:29

    Президент: Азербайджанские борцы вновь доказали, что являются лидерами в Европе

    23:24

    Палата представителей США одобрила закон о финансировании МВБ для прекращения шатдауна

    23:10
    В Турции арестованы десятки человек по делу о незаконных азартных играх

