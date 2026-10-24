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    В Иране заявили, что уровень воды в озере Урмия перестал снижаться

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 22:27
    В Иране заявили, что уровень воды в озере Урмия перестал снижаться

    Снижение уровня воды в озере Урмия остановилось.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в отделе исследований водных ресурсов Региональной водной компании провинции Восточный Азербайджан в Иране.

    "Остановка снижения уровня воды в озере Урмия - примечательное явление с гидрологической точки зрения", - отметили в ведомстве.

    Там добавили, что это может быть связано с положительным влиянием недавних осадков на состояние озера.

    Отметим, что за последние 30 лет озеро Урмия потеряло более 90% объема воды, оказавшись под угрозой полного высыхания. В конце 2025 года водоем практически полностью высох и превратился в солончак. Весной и летом 2026 года озеро начало восстанавливаться благодаря рекордным осадкам в регионе и сбросу воды из водохранилищ. 20 июня сообщалось, что объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз.

    Озеро Урмия Экологическая катастрофа Исламская Республика Иран
    ISNA: Urmiya gölündə suyun səviyyəsindəki azalma dayanıb
    Lake Urmia's water level stops falling, Iranian officials say
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