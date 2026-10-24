В Иране заявили, что уровень воды в озере Урмия перестал снижаться

Снижение уровня воды в озере Урмия остановилось.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в отделе исследований водных ресурсов Региональной водной компании провинции Восточный Азербайджан в Иране.

"Остановка снижения уровня воды в озере Урмия - примечательное явление с гидрологической точки зрения", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что это может быть связано с положительным влиянием недавних осадков на состояние озера.

Отметим, что за последние 30 лет озеро Урмия потеряло более 90% объема воды, оказавшись под угрозой полного высыхания. В конце 2025 года водоем практически полностью высох и превратился в солончак. Весной и летом 2026 года озеро начало восстанавливаться благодаря рекордным осадкам в регионе и сбросу воды из водохранилищ. 20 июня сообщалось, что объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз.