В Иране заявили, что уровень воды в озере Урмия перестал снижаться
- 24 октября, 2026
- 22:27
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Снижение уровня воды в озере Урмия остановилось.
Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в отделе исследований водных ресурсов Региональной водной компании провинции Восточный Азербайджан в Иране.
"Остановка снижения уровня воды в озере Урмия - примечательное явление с гидрологической точки зрения", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что это может быть связано с положительным влиянием недавних осадков на состояние озера.
Отметим, что за последние 30 лет озеро Урмия потеряло более 90% объема воды, оказавшись под угрозой полного высыхания. В конце 2025 года водоем практически полностью высох и превратился в солончак. Весной и летом 2026 года озеро начало восстанавливаться благодаря рекордным осадкам в регионе и сбросу воды из водохранилищ. 20 июня сообщалось, что объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз.