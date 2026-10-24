В Грузии задержали подростков, планировавших нападение на школу

Правоохранители задержали в Грузии двоих несовершеннолетних, которые планировали напасть на школу с применением оружия.

Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

По данным ведомства, задержанные познакомились в апреле-мае в соцсетях и планировали нападение на одну из школ Тбилиси. Они намеревались устроить погром и "нанести ущерб здоровью находящимся в школе лицам с использованием оружия", указали в ведомстве.

Задержанным предъявлено обвинение по статье УК об организации групповых действий и подготовке к участию в них, которые должны были повлечь насилие и погром, повреждение чужой собственности, а также об использовании оружия. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы.

Одному из несовершеннолетних суд уже избрал арест в качестве меры пресечения, в отношении второго прокуратура будет ходатайствовать в суд.