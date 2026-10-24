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    В Грузии задержали подростков, планировавших нападение на школу

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 22:20
    В Грузии задержали подростков, планировавших нападение на школу

    Правоохранители задержали в Грузии двоих несовершеннолетних, которые планировали напасть на школу с применением оружия.

    Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

    По данным ведомства, задержанные познакомились в апреле-мае в соцсетях и планировали нападение на одну из школ Тбилиси. Они намеревались устроить погром и "нанести ущерб здоровью находящимся в школе лицам с использованием оружия", указали в ведомстве.

    Задержанным предъявлено обвинение по статье УК об организации групповых действий и подготовке к участию в них, которые должны были повлечь насилие и погром, повреждение чужой собственности, а также об использовании оружия. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы.

    Одному из несовершеннолетних суд уже избрал арест в качестве меры пресечения, в отношении второго прокуратура будет ходатайствовать в суд.

    Нападение на школу Грузия
    Gürcüstanda məktəbə hücum planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
    44 filmi
    44 filmi

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