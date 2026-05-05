Milli Onkologiya Mərkəzində baş verən partlayışda yaralanan həkim radioloq vəfat edib
Sağlamlıq
- 05 may, 2026
- 22:16
Milli Onkologiya Mərkəzində baş verən partlayışda yaralanan həkim radioloq Asif Nəsirli vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin sosial media hesablarında paylaşım edilib.
Xatırladaq ki, aprelin 30-da saat 14 radələrində "Milli Onkologiya Mərkəzi"nidə parlayış baş verib. Onkoloji xəstə kimi qeydiyyatda olan 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Mübariz Sahib oğlu partlayıcı vasitəni qeyd olunan müalicə müəssisəsinin Radiologiya şöbəsində partlatması nəticəsində həkim Nəsirli Asif Akif oğlunu ümumi təhlükəli üsulla qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
