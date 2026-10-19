Турция получит часть российского дизеля в рамках сделки США и РФ

Турция будет закупать часть дизельного топлива, поставляемого Россией на мировые рынки в рамках соглашения между Москвой и Вашингтоном.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Haber 7 заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что это соглашение имеет важное значение для энергетической безопасности страны.

"Россия в последние месяцы ввела ограничения на экспорт дизельного топлива, когда они начали сталкиваться с этой проблемой. Теперь они достигли соглашения по дизельному топливу с [президентом США Дональдом] Трампом. По итогам проведенных нами переговоров мы заберем часть этого дизельного топлива в Турцию", – сказал Байрактар.

Он не уточнил подробностей касательно объемов и сроков поставки.

Трамп 9 октября анонсировал сделку о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Позднее, в тот же день, Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировой рынок, временно освободив их от американских санкций до 7 апреля 2027 года.