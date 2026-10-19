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    Türkiyə Moskva və Vaşinqton müqaviləsi çərçivəsində Rusiyadan dizel yanacağı alacaq

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 02:35
    Türkiyə Moskva və Vaşinqton müqaviləsi çərçivəsində Rusiyadan dizel yanacağı alacaq

    Türkiyə Moskva və Vaşinqton arasındakı müqavilə çərçivəsində Rusiyanın qlobal bazarlara tədarük etdiyi dizel yanacağının bir hissəsini alacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Türkiyənin energetika naziri Alparslan Bayraktar bu barədə "Haber 7" telekanalında bildirib.

    O, bu müqavilənin ölkənin enerji təhlükəsizliyi üçün çox vacib olduğunu vurğulayıb.

    "Rusiya son aylar bu problemlə qarşılaşmağa başlayanda dizel yanacağı ixracına məhdudiyyətlər qoyub. İndi onlar (ABŞ Prezidenti Donald) Trampla dizel yanacağı ilə bağlı razılığa gəliblər. Danışıqlarımızın yekunu olaraq dizel yanacağının bir hissəsini Türkiyəyə aparacağıq", - A.Bayraktar bildirib.

    O, tədarüklərin həcmi və ya vaxtı ilə bağlı ətraflı məlumat verməyib.

    Tramp oktyabrın 9-da Rusiyanın dizel yanacağının ABŞ və qlobal bazarlara genişmiqyaslı tədarükü üçün müqavilə elan edib. Həmin günün sonunda ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiya dizel yanacağının qlobal bazara daxil olmasının yolunu açıb və onu 7 aprel 2027-ci ilə qədər Amerikanın sanksiyalarından müvəqqəti azad edib.

    Alparslan Bayraktar Dizel yanacağı ABŞ-Rusiya münasibətləri
    Турция получит часть российского дизеля в рамках сделки США и РФ
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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