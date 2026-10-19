Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я веду переговоры о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от стола переговоров. Достигнут значительный прогресс, в том числе и в текущих переговорах по освобождению заложников", - написал он.

Трамп указал, что Россия делает "очень мало, если вообще что-либо делает", для помощи Ирану по сравнению с тем, что она могла бы сделать.

"Я хочу, чтобы так и оставалось", - отметил президент США.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский еще два года назад мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас.

"Я хочу, чтобы эта война закончилась!", - заключил Трамп.