Tramp Rusiya-Ukrayna danışıqlarında irəliləyiş olduğunu açıqlayıb
- 19 oktyabr, 2026
- 02:18
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Mən Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibədə sülh danışıqları aparıram və Rusiyanı axmaqcasına danışıqlar masasından uzaqlaşdıracaq bir şey etmək istəmirəm. Hazırkı girov danışıqları da daxil olmaqla, əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilib", - o yazıb.
O əlavə edib ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski iki il əvvəl hazırda etdiyindən daha yaxşı bir razılaşma əldə edə bilərdi.
"Mən bu müharibənin bitməsini istəyirəm!" - Tramp fikirlərini yekunlaşdırıb.
Tramp qeyd edib ki, Rusiya İrana kömək etmək üçün edə biləcəyi ilə müqayisədə "çox az, bəlkə də bir şey" edir.
"Mən bunun belə qalmasını istəyirəm", - ABŞ Prezidenti bildirib.