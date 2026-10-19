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    КСИР заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 03:22
    КСИР заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

    Танкер подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, после чего в машинном отделении произошли взрыв и возгорание.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщил Военно-морской флот иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    По утверждению КСИР, судно пыталось покинуть пролив по несанкционированному южному маршруту, отключив системы навигации и позиционирования и проигнорировав установленные правила.

    В КСИР также предупредили, что в отношении судов, отключающих в районе Ормузского пролива и Персидского залива системы навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.

    Удар по судну Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив
    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb
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