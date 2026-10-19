КСИР заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

Танкер подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, после чего в машинном отделении произошли взрыв и возгорание.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщил Военно-морской флот иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По утверждению КСИР, судно пыталось покинуть пролив по несанкционированному южному маршруту, отключив системы навигации и позиционирования и проигнорировав установленные правила.

В КСИР также предупредили, что в отношении судов, отключающих в районе Ормузского пролива и Персидского залива системы навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.