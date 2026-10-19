КСИР заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе
В регионе
- 19 октября, 2026
- 03:22
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Танкер подорвался на морской мине в южной части Ормузского пролива, после чего в машинном отделении произошли взрыв и возгорание.
Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщил Военно-морской флот иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По утверждению КСИР, судно пыталось покинуть пролив по несанкционированному южному маршруту, отключив системы навигации и позиционирования и проигнорировав установленные правила.
В КСИР также предупредили, что в отношении судов, отключающих в районе Ормузского пролива и Персидского залива системы навигации и идентификации, будут приняты жесткие и решительные меры.
Последние новости
04:45
При нападении демонстрантов на полицейский участок в Албании пострадали 10 человекДругие страны
04:06
Карни подтвердил гибель четверых военных при взрыве на военной базеДругие страны
03:39
В ходе протестов в Милане задержаны 160 демонстрантовДругие страны
03:22
Видео
КСИР заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливеВ регионе
02:51
В Турции 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонииВ регионе
02:14
При взрыве в военном лагере в Ливии погибли семь человекДругие страны
01:44
В Низаминском районе Баку два дня будут локальные перебои с водоснабжениемИнфраструктура
01:28
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по УкраинеДругие страны
01:07
Видео
"Реал" разгромил "Севилью" в матче 9-го тура Ла ЛигиФутбол