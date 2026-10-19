Карни подтвердил гибель четверых военных при взрыве на военной базе

Взрыв и последовавший за ним пожар на базе Уэйнрайт в Канаде привели к четырем жертвам.

Как передает Report, об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

Ранее телеканал Global News сообщал, что в результате инцидента погибли семь человек.

"Пожар [после взрыва] быстро распространился и охватил базу канадских вооруженных сил Уэйнрайт в провинции Альберта. Это одна из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили с канадскими ВС на канадской территории в мирное время. По состоянию на данный момент четыре военнослужащих погибли. Ситуация быстро меняется", - сказал премьер журналистам в Оттаве. Он уточнил, что отправил на место трагедии ряд министров и руководство ВС.

В стране объявлен траур, добавил Карни. "Я распорядился, чтобы на всех федеральных зданиях приспустили флаги", - подчеркнул он.