İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Mark Karni hərbi bazada partlayış nəticəsində hərbçilərin öldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2026
    • 04:38
    Mark Karni hərbi bazada partlayış nəticəsində hərbçilərin öldüyünü təsdiqləyib

    Kanadada Ueynrayt bazasında partlayış və sonrakı yanğın dörd nəfərin ölümünə səbəb olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Kanadanın Baş naziri Mark Karni məlumat verib.

    "Alberta vilayətində yanğın (partlayışdan sonra) sürətlə yayılaraq Ueynraytdakı silahlı qüvvələrin bazasını bürüyüb. Bu, Kanada Silahlı Qüvvələrinə dinc dövrdə təsir edən ən pis faciələrdəndir. Hazırkı vaxta qədər dörd hərbçi həlak olub. Vəziyyət sürətlə inkişaf edir", - Baş nazir Ottavada jurnalistlərə bildirib.

    O, əlavə edib ki, faciə yerinə bir neçə nazir və Silahlı Qüvvələrin yüksək vəzifəli şəxslərini göndərib.

    M.Karni əlavə edib ki, milli matəm elan olunub. "Mən bütün federal binalarda bayraqların yarıyadək endirilməsini əmr etdim", - o vurğulayıb.

    "Global News" telekanalı daha əvvəl yeddi nəfərin öldüyünü xəbər verib.

    Mark Karni Partlayış Yanğın hadisəsi Ölüm hadisəsi
    Карни подтвердил гибель четверых военных при взрыве на военной базе
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:38
    Mark Karni hərbi bazada partlayış nəticəsində hərbçilərin öldüyünü təsdiqləyib
    Digər ölkələr
    04:23
    İtaliyada aksiyalar zamanı 160 etirazçı saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:48
    SEPAH: Hörmüz boğazında tanker minaya düşüb
    Region
    03:12
    La Liqa: "Real" "Sevilya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:53
    Liviyada hərbi düşərgədə partlayış nəticəsində yeddi nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    02:35
    Türkiyə Moskva - Vaşinqton müqaviləsi çərçivəsində Rusiyadan dizel yanacağı alacaq
    Region
    02:18
    Tramp Rusiya-Ukrayna danışıqlarında irəliləyiş olduğunu açıqlayıb
    Digər ölkələr
    01:38
    ABŞ Ukrayna qaçqınlarının ərazisində qalmaq hüququnu ləğv etməyəcək
    Digər ölkələr
    01:28
    Nizami rayonunda iki gün su olmayacaq
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti