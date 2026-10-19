При взрыве в военном лагере в Ливии погибли семь человек

Семь человек погибли в результате взрыва в военном лагере в городе Эз-Завия на западе Ливии.

Как передает Report, об этом сообщил портал Libya Press.

По его информации, взрыв произошел во время тренировок в лагере "Радар" в районе Эль-Харша.

Погибшие входили в формирования, подчиненные руководителю Службы противодействия угрозам безопасности Мухаммеду Бахруну. Портал сообщил, что среди пострадавших - отвечающий за подконтрольные Бахруну тюрьмы. По сведениям очевидцев, он получил тяжелое ранение.

В Эз-Завии, расположенной к западу от Триполи, находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод и нефтяной порт. В последнее время Эз-Завия неоднократно становилась ареной столкновений между вооруженными формированиями, соперничающими за влияние и контроль над территорией. Боевые действия приводили к перекрытию дорог и нарушениям работы объектов инфраструктуры.