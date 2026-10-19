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    При взрыве в военном лагере в Ливии погибли семь человек

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 02:14
    При взрыве в военном лагере в Ливии погибли семь человек

    Семь человек погибли в результате взрыва в военном лагере в городе Эз-Завия на западе Ливии.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Libya Press.

    По его информации, взрыв произошел во время тренировок в лагере "Радар" в районе Эль-Харша.

    Погибшие входили в формирования, подчиненные руководителю Службы противодействия угрозам безопасности Мухаммеду Бахруну. Портал сообщил, что среди пострадавших - отвечающий за подконтрольные Бахруну тюрьмы. По сведениям очевидцев, он получил тяжелое ранение.

    В Эз-Завии, расположенной к западу от Триполи, находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод и нефтяной порт. В последнее время Эз-Завия неоднократно становилась ареной столкновений между вооруженными формированиями, соперничающими за влияние и контроль над территорией. Боевые действия приводили к перекрытию дорог и нарушениям работы объектов инфраструктуры.

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