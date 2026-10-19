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    "Реал" разгромил "Севилью" в матче 9-го тура Ла Лиги

    Футбол
    • 19 октября, 2026
    • 01:07
    Реал разгромил Севилью в матче 9-го тура Ла Лиги

    Мадридский "Реал" крупно обыграл "Севилью" в домашнем матче 9-го тура испанской Ла Лиги.

    Как сообщает Report, встреча на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 4:1.

    Счет на 30-й минуте открыл полузащитник "сливочных" Арда Гюлер. Спустя 7 минут нападающий Килиан Мбаппе обыграл вратаря и забил второй мяч "королевского клуба". На 67-й минуте Мбаппе "паненкой" реализовал пенальти, который сам и заработал. На 80-й минуте полузащитник гостей Мануэль Буэно сократил отставание в счете. За 8 минут до конца основного времени матча вингер "Реала" Ян Диоманде забил четвертый гол своей команды.

    "Реал" после победы поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, у него в активе 21 очко. Отставание от лидера "Барселоны" составляет девять баллов. "Севилья" с 14 очками располагается на шестой строчке.

    В следующем туре "Реал" 25 октября на выезде сыграет с "Барселоной", "Севилья" же на следующий день примет "Осасуну".

    Ла Лига ФК Реал Мадрид ФК Севилья
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