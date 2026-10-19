"Реал" разгромил "Севилью" в матче 9-го тура Ла Лиги

Мадридский "Реал" крупно обыграл "Севилью" в домашнем матче 9-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает Report, встреча на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 4:1.

Счет на 30-й минуте открыл полузащитник "сливочных" Арда Гюлер. Спустя 7 минут нападающий Килиан Мбаппе обыграл вратаря и забил второй мяч "королевского клуба". На 67-й минуте Мбаппе "паненкой" реализовал пенальти, который сам и заработал. На 80-й минуте полузащитник гостей Мануэль Буэно сократил отставание в счете. За 8 минут до конца основного времени матча вингер "Реала" Ян Диоманде забил четвертый гол своей команды.

"Реал" после победы поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, у него в активе 21 очко. Отставание от лидера "Барселоны" составляет девять баллов. "Севилья" с 14 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре "Реал" 25 октября на выезде сыграет с "Барселоной", "Севилья" же на следующий день примет "Осасуну".