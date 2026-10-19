Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Турции 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 02:51
    В Турции 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии

    В турецкой провинции Бурса на северо-западе страны 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Haber Global.

    Согласно информации, примерно через три часа после мероприятия некоторые участники церемонии начали испытывать симптомы пищевого отравления, у них в том числе наблюдались тошнота и рвота. Пострадавших госпитализированы в районную больницу.

    В мероприятии в целом приняли участие около 1 тыс. человек.

    Отравление, как предполагается, было вызвано некачественной курятиной и рисом.

    Профильные ведомства расследуют причины инцидента.

    Пищевое отравление Турция
    Türkiyədə dini mərasimdə 100 nəfər qidadan zəhərlənib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    02:51
    В Турции 100 человек отравились пищей во время религиозной церемонии
    В регионе
    02:14
    При взрыве в военном лагере в Ливии погибли семь человек
    Другие страны
    01:44
    В Низаминском районе Баку два дня будут локальные перебои с водоснабжением
    Инфраструктура
    01:28
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах по Украине
    Другие страны
    01:07
    Видео
    "Реал" разгромил "Севилью" в матче 9-го тура Ла Лиги
    Футбол
    00:38
    Турция получит часть российского дизеля в рамках сделки США и РФ
    В регионе
    00:20
    США не будут лишать беженцев из Украины права находиться в стране
    Другие страны
    23:49
    Видео
    В АПЛ забили самый дальний гол последних девяти лет
    Футбол
    23:36
    В Иране утверждают, что заполучили технологию производства мощной американской авиабомбы
    В регионе
    Лента новостей