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    Türkiyədə dini mərasimdə 100 nəfər qidadan zəhərlənib

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 01:08
    Türkiyədə dini mərasimdə 100 nəfər qidadan zəhərlənib

    Türkiyənin Bursa vilayətində 100 nəfər qidadan zəhərlənib.

    Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə İnegöl rayonunda keçirilən dini mərasimdə qeydə alınıb. Tədbirdən təxminən üç saat sonra mərasimin bəzi iştirakçıları ürəkbulanma və qusma əlamətləri hiss etməyə başlayıblar. Zərərçəkənlər İnegöl Dövlət Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Qeyd edilir ki, sakinlərin və ətraf ərazilərdən çox sayda insanın qatıldığı tədbirdə təxminən 1 000 nəfərə yemək paylanılıb.

    Qida zəhərlənməsinin toyuq əti və düyüdən qaynaqlandığı ehtimal edilir.

    Jandarm hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    Qidadan zəhərlənmə Dini mərasim Türkiyə Cümhuriyyəti
    MiniBoss
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