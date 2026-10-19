Türkiyədə dini mərasimdə 100 nəfər qidadan zəhərlənib
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 01:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin Bursa vilayətində 100 nəfər qidadan zəhərlənib.
Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə İnegöl rayonunda keçirilən dini mərasimdə qeydə alınıb. Tədbirdən təxminən üç saat sonra mərasimin bəzi iştirakçıları ürəkbulanma və qusma əlamətləri hiss etməyə başlayıblar. Zərərçəkənlər İnegöl Dövlət Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Qeyd edilir ki, sakinlərin və ətraf ərazilərdən çox sayda insanın qatıldığı tədbirdə təxminən 1 000 nəfərə yemək paylanılıb.
Qida zəhərlənməsinin toyuq əti və düyüdən qaynaqlandığı ehtimal edilir.
Jandarm hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
Son xəbərlər
01:38
ABŞ Ukrayna qaçqınlarının ərazisində qalmaq hüququnu ləğv etməyəcəkDigər ölkələr
01:28
Nizami rayonunda iki gün su olmayacaqİnfrastruktur
01:08
Türkiyədə dini mərasimdə 100 nəfər qidadan zəhərlənibRegion
00:47
İran ABŞ-nin aviabombasının istehsalı texnologiyasını əldə etdiyini bildiribRegion
00:16
Video
İngiltərə Premyer Liqasında son doqquz ildə ən uzun məsafədən qol vurulubFutbol
23:52
Skott Bessent: Avropa Rusiyaya Ukraynaya ayırdığından çox pul ödəyibDigər ölkələr
23:38
Fransada etiraz aksiyaları zamanı təxminən 2 400 nəfər saxlanılıb - Yenilənib-2Digər ölkələr
23:23
Almaniya siyasətçisi təsadüfən deputat mandatından imtina edibDigər ölkələr
22:58
İran 2027-ci ildə yerli qırıcı təyyarəsini sınaqdan keçirmək niyyətindədirRegion