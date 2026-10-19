В Низаминском районе Баку два дня будут локальные перебои с водоснабжением
Инфраструктура
- 19 октября, 2026
- 01:44
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В Низаминском районе Баку с 19 по 21 октября будут локальные перебои в водоснабжении.
Как передает Report, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.
Согласно информации, ограничения будут введены в связи с работами по подключению к сети водоснабжения и канализации.
Таким образом, на некоторых территориях в районе воды не будет с ночи 19 октября до утра 21-го.
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