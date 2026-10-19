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    В Низаминском районе Баку два дня будут локальные перебои с водоснабжением

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 01:44
    В Низаминском районе Баку два дня будут локальные перебои с водоснабжением

    В Низаминском районе Баку с 19 по 21 октября будут локальные перебои в водоснабжении.

    Как передает Report, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов.

    Согласно информации, ограничения будут введены в связи с работами по подключению к сети водоснабжения и канализации.

    Таким образом, на некоторых территориях в районе воды не будет с ночи 19 октября до утра 21-го.

    Перебои с водоснабжением Объединенная служба водоснабжения крупных городов
    Nizami rayonunda iki gün su olmayacaq
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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