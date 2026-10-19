Nizami rayonunda iki gün su olmayacaq
İnfrastruktur
- 19 oktyabr, 2026
- 01:28
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Oktyabrın 19-dan 21-dək Bakının Nizami rayonunun bir sıra ərazilərində su olmayacaq.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd edilir ki, su və tullantı sularının axıdılması şəbəkəsinə qoşulma ilə bağlı verilən texniki şərtə əsasən görüləcək işlərlə bağlı 19 oktyabr gecə saatlarında Nizami rayonunun bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Oktyabrın 21-də səhər saatlarında əvvəlki rejim bərpa ediləcək.
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