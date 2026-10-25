FIFA U-15: Azərbaycan millisi bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək
- 25 oktyabr, 2026
- 09:33
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Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalında bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun komandası 12:45-də Andorra millisi ilə üz-üzə gələcək.
Komanda saat 19:30-da Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq.
Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.
Xatırladaq ki, U-15 turnirdə keçirdiyi ilk matçda Timor-Leste yığması ilə üz-üzə gəlib. Bakı Kristal Zalında baş tutan görüş Azərbaycan komandasının baş 6:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Milli komanda oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.
Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.
Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.