İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    FIFA U-15: Azərbaycan millisi bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2026
    • 09:33
    FIFA U-15: Azərbaycan millisi bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək

    Azərbaycan millisi Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalında bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun komandası 12:45-də Andorra millisi ilə üz-üzə gələcək.

    Komanda saat 19:30-da Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq.

    Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, U-15 turnirdə keçirdiyi ilk matçda Timor-Leste yığması ilə üz-üzə gəlib. Bakı Kristal Zalında baş tutan görüş Azərbaycan komandasının baş 6:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Milli komanda oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçiriləcək. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    FIFA U-15: Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи
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