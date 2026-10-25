FIFA U-15: Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи

Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи на чемпионате мира FIFA U-15 и фестивале, проходящих в Баку.

Как сообщает Report, команда Фамиля Халилова в 12:45 встретится со сборной Андорры.

В 19:30 азербайджанская команда сыграет против Австралии.

Обе встречи состоятся на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

Напомним, в первом матче турнира сборная Азербайджана разгромила Тимор-Лешти со счетом 6:0. 26 октября национальная команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также пройдут на поле 10А.