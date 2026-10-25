Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    FIFA U-15: Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи

    Командные
    • 25 октября, 2026
    • 09:35
    FIFA U-15: Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи

    Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи на чемпионате мира FIFA U-15 и фестивале, проходящих в Баку.

    Как сообщает Report, команда Фамиля Халилова в 12:45 встретится со сборной Андорры.

    В 19:30 азербайджанская команда сыграет против Австралии.

    Обе встречи состоятся на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

    Напомним, в первом матче турнира сборная Азербайджана разгромила Тимор-Лешти со счетом 6:0. 26 октября национальная команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также пройдут на поле 10А.

    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    FIFA U-15: Azərbaycan millisi bu gün növbəti oyunlarını keçirəcək
    Azerbaijan set for two FIFA U-15 matches in Baku today
    44 filmi
    44 filmi

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