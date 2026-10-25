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    Biləsuvar rayonunun əksər hissəsi işıqsız qalıb

    Energetika
    • 25 oktyabr, 2026
    • 02:54
    Biləsuvar rayonunun əksər hissəsi işıqsız qalıb

    Biləsuvar rayonun əksər hissəsində elektrik enerjisi verilişi dayandırılıb.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna rayon sakinləri məlumat verib.

    Onların sözlərinə görə, təxminən iki saatdan çoxdur, Biləsuvar şəhərinin və kəndlərinin böyük hissəsində işıq yoxdur.

    Problemin səbəbi məlum deyil.

    Qeyd edək ki, hazırda rayon ərazisində ildırımla müşahidə olunan yağışlı hava şəraiti hökm sürür.

    İşıq kəsilməsi Biləsuvar
    Большая часть Билясуварского района осталась без света
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