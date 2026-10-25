Большая часть Билясуварского района осталась без света

В большей части Билясуварского района наблюдаются перебои с электричеством.

Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.

По их словам, уже более двух часов в большей части Билясувара и селах района отсутствует электричество.

Причина проблемы неизвестна.

Отметим, что в настоящее время на территории района наблюдается дождливая погода с грозами.