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    Большая часть Билясуварского района осталась без света

    Энергетика
    • 25 октября, 2026
    • 03:04
    Большая часть Билясуварского района осталась без света

    В большей части Билясуварского района наблюдаются перебои с электричеством.

    Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.

    По их словам, уже более двух часов в большей части Билясувара и селах района отсутствует электричество.

    Причина проблемы неизвестна.

    Отметим, что в настоящее время на территории района наблюдается дождливая погода с грозами.

    Перебои с электричеством Билясувар
    Biləsuvar rayonunun əksər hissəsi işıqsız qalıb
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