Большая часть Билясуварского района осталась без света
Энергетика
- 25 октября, 2026
- 03:04
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В большей части Билясуварского района наблюдаются перебои с электричеством.
Об этом муганскому бюро Report сообщили местные жители.
По их словам, уже более двух часов в большей части Билясувара и селах района отсутствует электричество.
Причина проблемы неизвестна.
Отметим, что в настоящее время на территории района наблюдается дождливая погода с грозами.
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