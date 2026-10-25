ABŞ-də baş verən atışmada 12 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2026
- 09:08
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ABŞ-ın Florida ştatının Tallahassi şəhərində, Florida A&M Universitetinin stadionu yaxınlığında baş verən atışma nəticəsində 12 nəfər yaralanıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, yaralıların 6-sı yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Onlardan 11-i güllə yarası alıb, 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır.
Hadisə futbol matçından sonra baş verib. Polis hələlik şübhəlinin saxlanılması barədə məlumat verməyib.
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