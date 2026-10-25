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    В США при стрельбе возле университетского стадиона пострадали 12 человек

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 09:07
    В США при стрельбе возле университетского стадиона пострадали 12 человек

    В американском городе Таллахасси (штат Флорида) в результате стрельбы возле стадиона Университета сельского хозяйства и механики Флориды (Florida A&M University) пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местная полиция и руководство университета.

    По данным правоохранительных органов, 11 из 12 пострадавших получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших - шестеро взрослых и шестеро несовершеннолетних.

    "На данный момент по меньшей мере трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять человек - в стабильном", - сообщили в полиции Таллахасси.

    Как уточняет местная газета Tallahassee Democrat, стрельба произошла поздно вечером в субботу неподалеку от стадиона "Брэгг Мемориал" после завершения футбольного матча.

    Информация о задержании подозреваемого пока не поступала.

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