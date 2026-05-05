Azərbaycandan olan ekspertlər İrəvanda konfransda iştirak edirlər
Xarici siyasət
- 05 may, 2026
- 12:46
Azərbaycandan olan ekspertlər İrəvanda keçirilən "İrəvan dialoqu – 2026" beynəlxalq konfransında iştirak edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Tədbirə Azərbaycandan üç ekspert iştirak edir - Fərhad Məmmədov, Rusif Hüseynov və Zaur Şiriyev.
Onlar vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri arasında qarşılıqlı əlaqəyə yönəlmiş "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün iştirakçılarıdır.
Son xəbərlər
20:57
Foto
"Sabah" ardıcıl dördüncü dəfə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olubKomanda
20:57
Foto
Rusiyanın Zaporojyeyə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 9 nəfərə çatıbDigər ölkələr
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Foto
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video