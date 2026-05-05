İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Makron Pezeşkianla Hörmüz ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 15:51
    Makron Pezeşkianla Hörmüz ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindədir

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron iranlı həmkarı Məsud Pezeşkianla Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətlə bağlı telefon danışığı aparmaq niyyətində olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Makron İrəvanda mətbuat konfransı zamanı deyib.

    "Mən İran prezidenti ilə danışmaq niyyətindəyəm. Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətlə bağlı mövqeyimiz dəyişməyib", - o qeyd edib.

    Makron bildirib ki, Fransa döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına, diplomatik danışıqların başlanmasına çağırır.

    "Boğaz bütün gəmilərin keçidi üçün hər hansı bir rüsum olmadan açılmalıdır. İstənilən eskalasiya və ya tankerlərə, konteyner gəmilərinə, eləcə də üçüncü ölkələrə endirilən birtərəfli zərbə müharibəni alovlandıran bir səhvdir", - o deyib.

    Emmanuel Makron Məsud Pezeşkian Hörmüz boğazı
    Макрон намерен обсудить по телефону с Пезешкианом ситуацию вокруг Ормуза

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti