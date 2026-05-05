Makron Pezeşkianla Hörmüz ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 05 may, 2026
- 15:51
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron iranlı həmkarı Məsud Pezeşkianla Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətlə bağlı telefon danışığı aparmaq niyyətində olduğunu bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Makron İrəvanda mətbuat konfransı zamanı deyib.
"Mən İran prezidenti ilə danışmaq niyyətindəyəm. Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətlə bağlı mövqeyimiz dəyişməyib", - o qeyd edib.
Makron bildirib ki, Fransa döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına, diplomatik danışıqların başlanmasına çağırır.
"Boğaz bütün gəmilərin keçidi üçün hər hansı bir rüsum olmadan açılmalıdır. İstənilən eskalasiya və ya tankerlərə, konteyner gəmilərinə, eləcə də üçüncü ölkələrə endirilən birtərəfli zərbə müharibəni alovlandıran bir səhvdir", - o deyib.
