Uşakov Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə üçtərəfli danışıqların keçiriləcəyi tarixi açıqlayıb
Region
- 29 oktyabr, 2026
- 01:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Moskva, Kiyev və Vaşinqton nümayəndələri arasında Əbu-Dabidə Ukraynaya dair üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-dən sonra keçiriləcək.
"Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.
"Tarix tezliklə müəyyən ediləcək. Amma aydındır ki, bu, noyabrın 4-dən sonra olacaq", - agentlik rəsminin sözlərindən sitat gətirib.
Onun sözlərinə görə, konkret tarix "döyüş meydanındakı vəziyyətdən və ümumiyyətlə vəziyyətdən" asılı olacaq.
Daha əvvəl Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirmişdi ki, Əbu-Dabidə Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında üçtərəfli danışıqların ilkin olaraq noyabrın 4-ndə keçirilməsi planlaşdırılıb.
Son xəbərlər
03:03
Yaponiyada güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:27
İngiltərə Liqa Kuboku: "Liverpul" 1/8 finalda "Çelsi"ni məğlub edibFutbol
02:06
Tramp: Vens Rezaiyə məktubunda İrana dərman preparatları çatdırmağı təklif edibDigər ölkələr
01:42
Uşakov Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə üçtərəfli danışıqların keçiriləcəyi tarixi açıqlayıbRegion
01:09
Ukraynanın Donetskdə silahsızlaşdırılmış zonaya dair müzakirəyə hazır olduğu bildirilibDigər ölkələr
00:44
Serbiya Radio və Televiziyasının baş direktoru istefa veribDigər ölkələr
00:32
CENTCOM: Hörmüz boğazı minalardan tamamilə təmizlənibDigər ölkələr
00:14
Kəlbəcərdə baş verən qəzada bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıbHadisə
23:53
"Axios": ABŞ və İsrail İrana yeni zərbələr planını razılaşdırıbDigər ölkələr