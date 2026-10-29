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    Uşakov Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə üçtərəfli danışıqların keçiriləcəyi tarixi açıqlayıb

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 01:42
    Uşakov Əbu-Dabidə Ukrayna üzrə üçtərəfli danışıqların keçiriləcəyi tarixi açıqlayıb

    Moskva, Kiyev və Vaşinqton nümayəndələri arasında Əbu-Dabidə Ukraynaya dair üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-dən sonra keçiriləcək.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    "Tarix tezliklə müəyyən ediləcək. Amma aydındır ki, bu, noyabrın 4-dən sonra olacaq", - agentlik rəsminin sözlərindən sitat gətirib.

    Onun sözlərinə görə, konkret tarix "döyüş meydanındakı vəziyyətdən və ümumiyyətlə vəziyyətdən" asılı olacaq.

    Daha əvvəl Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirmişdi ki, Əbu-Dabidə Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında üçtərəfli danışıqların ilkin olaraq noyabrın 4-ndə keçirilməsi planlaşdırılıb.

    Yuri Uşakov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
    44 filmi
    44 filmi

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