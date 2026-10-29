Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
В регионе
- 29 октября, 2026
- 01:25
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Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся после 4 ноября.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дата будет [скоро определена], - приводит агентство слова чиновника. - Но ясно, что это будет после 4 ноября".
По его словам, конкретная дата будет зависеть от "обстановки на поле боя и вообще обстановки".
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби предварительно запланированы на 4 ноября.
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