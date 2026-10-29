Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся после 4 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Дата будет [скоро определена], - приводит агентство слова чиновника. - Но ясно, что это будет после 4 ноября".

По его словам, конкретная дата будет зависеть от "обстановки на поле боя и вообще обстановки".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби предварительно запланированы на 4 ноября.