Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 01:25
    Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби

    Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся после 4 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Дата будет [скоро определена], - приводит агентство слова чиновника. - Но ясно, что это будет после 4 ноября".

    По его словам, конкретная дата будет зависеть от "обстановки на поле боя и вообще обстановки".

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби предварительно запланированы на 4 ноября.

    Юрий Ушаков Российско-украинский конфликт Переговоры
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:25
    Ушаков назвал сроки трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
    В регионе
    01:02
    Гендиректор Радио и телевидения Сербии подала в отставку
    Другие страны
    00:50
    В Украине заявили о готовности обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области
    Другие страны
    00:32
    В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы
    Происшествия
    00:13
    CENTCOM: Ормузский пролив полностью разминирован
    Другие страны
    23:43
    Axios: США и Израиль согласовали план новых ударов по Ирану
    Другие страны
    23:29
    В Баку и на Абшероне завтра будут локальные перебои со светом
    Энергетика
    23:09
    Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы
    В регионе
    22:54
    Times: Три британских атомных подлодки Vanguard вышли в море
    Другие страны
    Лента новостей