Макрон намерен обсудить по телефону с Пезешкианом ситуацию вокруг Ормуза
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 15:42
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовящемся телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом по ситуации вокруг Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции в Ереване.
"Я намерен поговорить с президентом Ирана. Наша позиция по ситуации вокруг Ормузского пролива не изменилась", - отметил он.
Макрон сказал, что Франция призывает к прекращению боевых действий, началу дипломатических переговоров.
"Необходимо открыть пролив для прохода всех судов без каких-либо сборов. Любая эскалация или односторонний удар по танкерам, контейнеровозам или третьим странам - это ошибка, которая подпитывает войну", - сказал он.
