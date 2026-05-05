Макрон намерен обсудить по телефону с Пезешкианом ситуацию вокруг Ормуза

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовящемся телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом по ситуации вокруг Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции в Ереване.

"Я намерен поговорить с президентом Ирана. Наша позиция по ситуации вокруг Ормузского пролива не изменилась", - отметил он.

Макрон сказал, что Франция призывает к прекращению боевых действий, началу дипломатических переговоров.

"Необходимо открыть пролив для прохода всех судов без каких-либо сборов. Любая эскалация или односторонний удар по танкерам, контейнеровозам или третьим странам - это ошибка, которая подпитывает войну", - сказал он.