    Макрон намерен обсудить по телефону с Пезешкианом ситуацию вокруг Ормуза

    Макрон намерен обсудить по телефону с Пезешкианом ситуацию вокруг Ормуза

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовящемся телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом по ситуации вокруг Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом Макрон сказал в ходе пресс-конференции в Ереване.

    "Я намерен поговорить с президентом Ирана. Наша позиция по ситуации вокруг Ормузского пролива не изменилась", - отметил он.

    Макрон сказал, что Франция призывает к прекращению боевых действий, началу дипломатических переговоров.

    "Необходимо открыть пролив для прохода всех судов без каких-либо сборов. Любая эскалация или односторонний удар по танкерам, контейнеровозам или третьим странам - это ошибка, которая подпитывает войну", - сказал он.

    Makron Pezeşkianla Hörmüz ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətindədir

