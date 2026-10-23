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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2026)

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:03
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    113,95

    0,78

    53,10

    WTI (долл/барр)

    100,31

    0,84

    42,89

    Золото (долл/унция)

    4 017,40

    - 43,00

    - 323,70

    Индексы

    Dow-Jones

    52 867,98

    11,89

    4 804,69

    S&P 500

    7 663,43

    - 93,74

    817,93

    Nasdaq

    26 008,86

    - 694,00

    2 766,87

    Nikkei

    62 907,84

    - 320,24

    12 568,36

    Dax

    25 371,75

    - 273,29

    881,34

    FTSE 100

    10 725,03

    - 27,85

    793,65

    CAC 40 INDEX

    7 811,26

    - 110,42

    - 338,24

    Shanghai Composite

    3 658,03

    - 55,00

    - 310,81

    Bist 100

    11 220,37

    - 356,75

    - 41,15

    RTS

    940,69

    0,00

    - 173,44

    Валюта

    USD/EUR

    1,1210

    0,0000

    - 0,0535

    USD/GBP

    1,3389

    0,0000

    - 0,0084

    JPY/USD

    156,9500

    0,1800

    0,5000

    RUB/USD

    81,4057

    - 0,3200

    2,6557

    TRY/USD

    49,7375

    0,1000

    6,7813

    CNY/USD

    6,6726

    0,0000

    - 0,3164
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.10.2026)
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