Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.10.2026)
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2026
- 09:02
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
113,95
|
0,78
|
53,10
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
100,31
|
0,84
|
42,89
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 017,40
|
- 43,00
|
- 323,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 867,98
|
11,89
|
4 804,69
|
S&P 500
|
7 663,43
|
- 93,74
|
817,93
|
Nasdaq
|
26 008,86
|
- 694,00
|
2 766,87
|
Nikkei
|
62 907,84
|
- 320,24
|
12 568,36
|
Dax
|
25 371,75
|
- 273,29
|
881,34
|
FTSE 100
|
10 725,03
|
- 27,85
|
793,65
|
CAC 40 INDEX
|
7 811,26
|
- 110,42
|
- 338,24
|
Shanghai Composite
|
3 658,03
|
- 55,00
|
- 310,81
|
Bist 100
|
11 220,37
|
- 356,75
|
- 41,15
|
RTS
|
940,69
|
0,00
|
- 173,44
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1210
|
0,0000
|
- 0,0535
|
USD/GBP
|
1,3389
|
0,0000
|
- 0,0084
|
JPY/USD
|
156,9500
|
0,1800
|
0,5000
|
RUB/USD
|
81,4057
|
- 0,3200
|
2,6557
|
TRY/USD
|
49,7375
|
0,1000
|
6,7813
|
CNY/USD
|
6,6726
|
0,0000
|
- 0,3164
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.10.2026)
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