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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.10.2026)

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:02
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    113,95

    0,78

    53,10

    Neft WTI (dollar/barel)

    100,31

    0,84

    42,89

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 017,40

    - 43,00

    - 323,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 867,98

    11,89

    4 804,69

    S&P 500

    7 663,43

    - 93,74

    817,93

    Nasdaq

    26 008,86

    - 694,00

    2 766,87

    Nikkei

    62 907,84

    - 320,24

    12 568,36

    Dax

    25 371,75

    - 273,29

    881,34

    FTSE 100

    10 725,03

    - 27,85

    793,65

    CAC 40 INDEX

    7 811,26

    - 110,42

    - 338,24

    Shanghai Composite

    3 658,03

    - 55,00

    - 310,81

    Bist 100

    11 220,37

    - 356,75

    - 41,15

    RTS

    940,69

    0,00

    - 173,44

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1210

    0,0000

    - 0,0535

    USD/GBP

    1,3389

    0,0000

    - 0,0084

    JPY/USD

    156,9500

    0,1800

    0,5000

    RUB/USD

    81,4057

    - 0,3200

    2,6557

    TRY/USD

    49,7375

    0,1000

    6,7813

    CNY/USD

    6,6726

    0,0000

    - 0,3164
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.10.2026)
    44 filmi
    44 filmi

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