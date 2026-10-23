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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2026)

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9055 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,4%, до 2,0883 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9055

    100 российских рублей

    2,0883

    1 австралийский доллар

    1,1909

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1283

    1 чешская крона

    0,0785

    1 китайский юань

    0,2548

    1 датская крона

    0,2549

    1 грузинский лари

    0,6550

    1 гонконгский доллар

    0,2168

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2760

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1714

    1 швейцарский франк

    2,0693

    1 израильский шекель

    0,5461

    1 канадский доллар

    1,2132

    1 кувейтский динар

    5,4735

    100 казахстанских тенге

    0,3785

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5203

    1 молдавский лей

    0,0945

    1 норвежская крона

    0,1822

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6127

    1 польский злотый

    0,4352

    1 румынский лей

    0,3563

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3303

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3052

    1 Турецкая лира

    0,0342

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0377

    100 Японских йен

    1,0828

    1 Новозеландский доллар

    0,9672

    Золото

    6809,4010

    Серебро

    91,3696

    Платина

    2664,3420

    Палладий

    1789,4540
    Курсы валют ЦБА Доллар США Российский рубль
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2026)
    CBA currency exchange rates (23.10.2026)
    44 filmi
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