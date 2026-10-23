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    CBA currency exchange rates (23.10.2026)

    Finance
    • 23 October, 2026
    • 09:20
    CBA currency exchange rates (23.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.3% to 1.9055 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.4% to 2.0883 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9055

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0883

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1909

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1283

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0785

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2548

    1 DKK (Danish krone)

    0.2549

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6550

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2168

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2760

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1714

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0693

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5461

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2132

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4735

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3785

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5203

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0945

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1822

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6127

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4352

    1 RON (Romanian leu)

    0.3563

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0162

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3303

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3052

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0342

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0377

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0828

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9672

    Gold (1 ounce)

    6,809.4010

    Silver (1 ounce)

    91.3696

    Platinum (1 ounce)

    2,664.3420

    Palladium (1 ounce)

    1,789.4540
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2026)
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