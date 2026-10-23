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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2026)

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9055 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 2,0883 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9055

    100 Rusiya rublu

    2,0883

    1 Avstraliya dolları

    1,1909

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1283

    1 Çexiya kronu

    0,0785

    1 Çin yuanı

    0,2548

    1 Danimarka kronu

    0,2549

    1 Gürcü larisi

    0,6550

    1 Honq Konq dolları

    0,2168

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2760

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1714

    1 İsveçrə frankı

    2,0693

    1 İsrail şekeli

    0,5461

    1 Kanada dolları

    1,2132

    1 Küveyt dinarı

    5,4735

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3785

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5203

    1 Moldova leyi

    0,0945

    1 Norveç kronu

    0,1822

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6127

    1 Polşa zlotası

    0,4352

    1 Rumıniya leyi

    0,3563

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3303

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3052

    Türk lirəsi

    0,0342

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0377

    Yapon yeni

    1,0828

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9672

    Qızıl

    6809,4010

    Gümüş

    91,3696

    Platin

    2664,3420

    Palladium

    1789,4540
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2026)
    CBA currency exchange rates (23.10.2026)
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