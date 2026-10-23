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    АБР направит $350 тыс. на подготовку ТЭО проекта модернизации электросетей Азербайджана

    Энергетика
    • 23 октября, 2026
    • 09:02
    АБР направит $350 тыс. на подготовку ТЭО проекта модернизации электросетей Азербайджана

    Азиатский банк развития (АБР) привлечет международную консалтинговую компанию для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и комплексной проверки проекта модернизации и цифровизации распределительной электросети Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на АБР, бюджет консультационных услуг составляет 350 тыс. долларов США. Срок выполнения контракта - 12 месяцев, ориентировочная дата начала работ - 18 января 2027 года.

    Исполнительным и реализующим органом проекта выступит ОАО "Азеришыг".

    Консультанту предстоит подготовить ТЭО для проекта модернизации и цифровизации электрораспределительной инфраструктуры страны. Проект включает: строительство и модернизацию цифровых подстанций 110 кВ и 35 кВ, а также связанных с ними линий электропередачи; установку дистанционно управляемых распределительных трансформаторных пунктов и линий среднего/низкого напряжения; внедрение систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), телекоммуникационной инфраструктуры, передовых систем управления распределением (ADMS) и интеллектуального учета (AMI); реализацию мер по снижению потерь электроэнергии и повышению устойчивости сети к интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

    Кроме того, компания-консультант проведет оценку технических, экономических, финансовых, экологических и социальных рисков (включая вопросы климатической устойчивости и цифровой безопасности), разработает план закупок и подготовит программу для институционального развития персонала ОАО "Азеришыг".

    Азиатский банк развития (АБР) ОАО Азеришыг Модернизация электросетей Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) ТЭО
    ADB Azərbaycanın elektrik şəbəkələrini modernləşdirmək üçün TİƏ-tə 350 min dollar ayıracaq
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