АБР направит $350 тыс. на подготовку ТЭО проекта модернизации электросетей Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) привлечет международную консалтинговую компанию для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и комплексной проверки проекта модернизации и цифровизации распределительной электросети Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, бюджет консультационных услуг составляет 350 тыс. долларов США. Срок выполнения контракта - 12 месяцев, ориентировочная дата начала работ - 18 января 2027 года.

Исполнительным и реализующим органом проекта выступит ОАО "Азеришыг".

Консультанту предстоит подготовить ТЭО для проекта модернизации и цифровизации электрораспределительной инфраструктуры страны. Проект включает: строительство и модернизацию цифровых подстанций 110 кВ и 35 кВ, а также связанных с ними линий электропередачи; установку дистанционно управляемых распределительных трансформаторных пунктов и линий среднего/низкого напряжения; внедрение систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), телекоммуникационной инфраструктуры, передовых систем управления распределением (ADMS) и интеллектуального учета (AMI); реализацию мер по снижению потерь электроэнергии и повышению устойчивости сети к интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Кроме того, компания-консультант проведет оценку технических, экономических, финансовых, экологических и социальных рисков (включая вопросы климатической устойчивости и цифровой безопасности), разработает план закупок и подготовит программу для институционального развития персонала ОАО "Азеришыг".