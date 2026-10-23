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    Проект госбюджета Азербайджана на 2027 год внесен в Милли Меджлис

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:17
    Проект госбюджета Азербайджана на 2027 год внесен в Милли Меджлис

    Проект закона "О государственном бюджете на 2027 год" внесен в Милли Меджлис Азербайджана.

    Как сообщает Report, доходы государственного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Таким образом, дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 3 млрд 146 млн манатов или 2,2% ВВП.

    В том числе централизованные доходы составят 38 млрд 518 млн 425 тыс. манатов, местные доходы - 735 млн 575 тыс. манатов. Централизованные расходы прогнозируются на уровне 41 млрд 664 млн 425 тыс. манатов, местные расходы - 735 млн 575 тыс. манатов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственный бюджет Азербайджана
    "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub
    Azerbaijan's draft 2027 state budget submitted to parliament
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