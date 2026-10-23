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    "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 09:11
    2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub

    "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub.

    "Report" xəbər verir ki, gələn il büdcənin gəlirləri 39 milyard 254 milyon manat, xərcləri isə 42 milyard 400 milyon manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 38 milyard 518 milyon 425 min manat, yerli gəlirləri 735 milyon 575 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 41 milyard 664 milyon 425 min manat, yerli xərcləri 735 milyon 575 min manat) proqnozlaşdırılır.

    Dövlət büdcəsi Qanun layihəsi Büdcə gəlirləri Büdcə xərcləri
    Проект госбюджета Азербайджана на 2027 год внесен в Милли Меджлис
    Azerbaijan's draft 2027 state budget submitted to parliament
    MiniBoss
    MiniBoss

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