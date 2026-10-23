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    Азербайджан выделит 410 млн манатов на резервные фонды в 2027 году

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 09:27
    Азербайджан выделит 410 млн манатов на резервные фонды в 2027 году

    В 2027 году 410 млн манатов, или 1% расходов государственного бюджета Азербайджана, придутся на долю отчислений в резервные фонды.

    Как сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2027 год", этот показатель идентичен утвержденному на 2026 год.

    В том числе резервный фонд президента вновь составит 300 млн манатов, резервный фонд бюджета - 110 млн манатов.

    Отметим, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    резервный фонд Государственный бюджет Азербайджана
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