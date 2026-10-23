Азербайджан выделит 410 млн манатов на резервные фонды в 2027 году
Финансы
- 23 октября, 2026
- 09:27
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В 2027 году 410 млн манатов, или 1% расходов государственного бюджета Азербайджана, придутся на долю отчислений в резервные фонды.
Как сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2027 год", этот показатель идентичен утвержденному на 2026 год.
В том числе резервный фонд президента вновь составит 300 млн манатов, резервный фонд бюджета - 110 млн манатов.
Отметим, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.
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