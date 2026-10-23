Азербайджан выделит 410 млн манатов на резервные фонды в 2027 году

В 2027 году 410 млн манатов, или 1% расходов государственного бюджета Азербайджана, придутся на долю отчислений в резервные фонды.

Как сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2027 год", этот показатель идентичен утвержденному на 2026 год.

В том числе резервный фонд президента вновь составит 300 млн манатов, резервный фонд бюджета - 110 млн манатов.

Отметим, что в следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, а расходы - 42 млрд 400 млн манатов.